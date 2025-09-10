A Jonadi è in funzione il “mangiaplastica”: un nuovo passo verso la sostenibilità (con premi) che rinnova il metodo di raccolta differenziata

Nei prossimi giorni sui canali social dell'Ente saranno disponibili dei tutorial e l’elenco delle prime aziende partner che emetteranno coupon e sconti

Il Comune di Jonadi ha attivato un nuovo dispositivo per la raccolta differenziata. Si tratta del “mangiaplastica“, installato a Vena di Jonadi, in località Aeroporto, in un punto facilmente accessibile alla cittadinanza. Il macchinario consente il conferimento e la compattazione delle bottiglie in PET, contribuendo a ridurre i volumi dei rifiuti e a promuovere comportamenti virtuosi. L’attivazione del macchinario è parte di un progetto più ampio che coinvolge i cittadini e le imprese locali attraverso l’app Erredi. Questo strumento digitale permette di monitorare i conferimenti, accumulare punti e ottenere coupon e sconti messi a disposizione dalle aziende aderenti.

L’assessore all’Ambiente Angelo Francesco Gentile ha dichiarato che «la vera innovazione non è solo nel macchinario, ma nel modello che stiamo costruendo», e che con l’app si trasforma ogni conferimento in un gesto tracciabile e premiato. Ha invitato i cittadini a fare la loro parte e ha annunciato che nelle prossime settimane ci saranno ulteriori sviluppi anche per la raccolta differenziata domiciliare. Il sindaco Fabio Signoretta ha aggiunto che il sistema «premia i comportamenti responsabili e rafforza il legame con il territorio». Ha rivolto un appello alle imprese locali, invitandole a registrarsi per offrire sconti e visibilità.

Per facilitare l’utilizzo del “mangiaplastica” e dell’app, sono già disponibili video tutorial sui canali social dell’ente. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’elenco delle prime aziende che hanno aderito al circuito premiante, con l’apertura a nuove adesioni. Le ulteriori novità sul sistema di raccolta domiciliare saranno comunicate nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rendere Jonadi sempre più sostenibile ed efficiente.