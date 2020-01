Guasto alla condotta, problemi idrici a Vibo e in altri sette Comuni

La sospetta perdita si trova in zone impervie: l’invito a contenere in consumi. Disagi possibili anche nel giorno successivo

Un guasto lungo la condotta adduttrice dell’Alaco ha provocato una notevole riduzione della portata nei serbatoi serviti da questa condotta. Per tale motivo la Sorical ha inviato ai Comuni interessati una comunicazione per annunciare possibili disagi per i cittadini. I Comuni in questione sono: Vibo Valentia (centro città, Vena Superiore, Media e Inferiore, Vibo Pizzo, Vibo Marina zona alta, Sant’Andrea, Longobardi); Sorianello (per località Pendini), Pizzo, Pizzoni (località Toluccio), Gerocarne (Sant’Angelo), Stefanaconi, Sant’Onofrio, Ionadi. Interessati dai disagi potrebbero essere inoltre l’ospedale Jazzolino, la scuola di Polizia e la casa circondariale.



La Sorical comunica che «si sta ispezionando il tratto di condotta interessata, posta in zone molto impervie e non appena sarà individuata la sospetta perdita, si provvederà alla riparazione della stessa». Da qui l’invito a «ridurre i consumi, ottimizzare i volumi in possesso, tenendo presente che i disagi potranno verificarsi anche nella giornata successiva».