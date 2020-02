Pino Iannello, il meccanico ambientalista che smaltisce gli pneumatici abbandonati

Il meccanico di Cessaniti si è offerto per lo smaltimento a titolo gratuito di alcune gomme d'auto recuperate ai bordi delle strade

Esempi positivi in grado, se colti, di generare circoli virtuosi. È quanto accaduto a Cessaniti dove un meccanico si è offerto a titolo gratuito di smaltire alcuni pneumatici abbandonati sul territorio. Un gesto che non è passato inosservato e che ha registrato ampi apprezzamenti.



L’aiuto volontario s’inserisce nell’attività portata avanti dall’amministrazione comunale con l’ausilio degli operatori ecologici. Tappa dopo tappa, da giorni, si cerca di bonificare e strappare al degrado zone comunali divenute delle vere discariche abusive. Montagne di spazzature che deturpano il paesaggio, provocano danni all’ambiente e alla salute dei cittadini. Dopo la pulizia dell’area archeologica di Pannaconi, a Piana Pugliese sono state recuperate diverse gomme d’auto, tra l’altro molto inquinanti. Gli pneumatici saranno smaltiti a titolo gratuito dal professionista cessanitese.



Il sindaco Francesco Mazzeo, così, lo ha voluto ringraziare pubblicamente: «Per l’importante gesto dall’alto valore simbolico, ho consegnato al signor Pino Iannello lo stemma del Comune di Cessaniti per la buona azione a favore della comunità». E inoltre, ha annunciato il primo cittadino: «Quanti si distingueranno per azioni positive nei confronti del Comune e del territorio comunale, verranno omaggiati del nostro stemma».