Acquaro, il Comune avvia la disinfezione di centro e frazioni

L’annuncio del sindaco: «Cerchiamo di contenere il contagio, ma è fondamentale il comportamento di ognuno di noi»

Il Comune di Acquaro avvierà la disinfezione ambientale del centro abitato e delle frazioni Limpidi e Piani, lunedì 16 marzo a partire dalle 21. L’annuncio è del sindaco Giuseppe Barilaro, che spiega come il servizio sia «volto al contenimento del rischio contagio da Covid-19. I trattamenti di nebulizzazione dei prodotti disinfettanti interesseranno ogni via di Acquaro centro e delle frazioni Limpidi e Piani. È necessario mantenere chiuse porte e finestre di ogni abitazione. Questo tipo di intervento – aggiunge Barilaro – può essere di aiuto ma il contributo fondamentale in questa battaglia di interesse mondiale può venire solo ed esclusivamente dalla condotta di ognuno di noi. In questi giorni stiamo sperimentando il buon senso civico della quasi totalità della popolazione. Ancora una volta come ci insegna la storia sarà il perseguimento dell’identità nazionale e il senso di appartenenza alla nazione il nostro valore aggiunto, la nostra salvezza».