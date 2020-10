Il Comune di Vibo avvia l’abbattimento di alberi, si parte da viale della Pace

Palazzo Luigi Razza, con una nota, annuncia il taglio della piante che «rappresentano un oggettivo pericolo per la pubblica e privata incolumità». Nel pomeriggio prevista la chiusura della strada

«La rovinosa caduta di rami e alberi in alcuni punti della città (Scuola Murmura, viale Affaccio, ecc.), ha indotto l’Amministrazione comunale a predisporre il controllo degli alberi che, per vicinanza alla sede stradale, a edifici pubblici e privati, o altre zone ritenute particolarmente frequentate, rappresentano un oggettivo pericolo per la pubblica e privata incolumità, non solo a cagione della repentina caduta ma anche con riferimento ai tratti viari resi disconnessi dalle invasività delle radici».

È quanto fa sapere, in una nota, il Comune di Vibo Valentia, informando altresì che «lo studio è stato affidato ad un agronomo, il quale ha restituito una dettagliata relazione sullo stato di salute delle piante, indicando quelle particolarmente ammalorate con pericolo imminente di caduta».



Un albero è considerato pericoloso, relaziona l’agronomo “quando, dopo la sua valutazione, si accerta che esso presenta una significativa propensione al cedimento che determina indesiderate lesioni, danni o distruzione. In questa situazione l’albero in esame deve essere considerato a rischio per le persone e le cose che si trovano nell’area di potenziale caduta”.



«Preso atto delle stringenti conclusioni peritali e dell’oggettiva condizione di pericolo – prosegue la nota del Comune di Vibo -, in considerazione dell’imminente arrivo della stagione invernale e relative avversità atmosferiche, a partire dalla giornata odierna, avranno inizio i lavori di potatura e abbattimento degli alberi individuati come particolarmente pericolosi. L’abbattimento degli alberi che presentano un livello di propensione al cedimento molto alto e quindi pericoloso per la pubblica e privata incolumità, comincerà nella giornata odierna. Tra le ore 14 e le 17 è prevista la chiusura al traffico di viale della Pace. Al dispiacere che ci accomuna per l’abbattimento dei nostri alberi, e che certamente hanno rappresentato una parte significativa e storica dell’arredo urbano – conclude il Comune -, compenseremo con la piantumazione di nuovi alberi».