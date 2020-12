Ecocall replica a “Vazzano bene Comune”: «Qui solo rifiuti organici»

La società che gestisce l’impianto di trattamento specifica: «Altro che bomba ecologica. L’impianto opera in conformità alle prescrizioni autorizzative»

Informazione pubblicitaria

Arriva la replica della società Eco Call di Vazzano alla denuncia – formulata nei giorni scorsi a mezzo stampa – con la quale il gruppo di minoranza “Vazzano bene Comune” avanzava «dubbi sulla corretta funzionalità dell’impianto».



«La Eco Call Spa – spiega ora la società – gestisce un impianto privato di proprietà del gruppo “4 EL Group” dedicato esclusivamente al trattamento di rifiuti organici ed è a servizio nella sua totalità di enti pubblici. È nostro dovere chiarire, al fine di fugare ogni possibile dubbio nell’opinione pubblica, che il rifiuto organico altro non è che il residuo prodotto dalle cucine delle case dei cittadini. Da questi scarti si produce compost da utilizzare come fertilizzante in agricoltura. Altro che “bomba ecologica”. Inoltre – conclude la società – la gestione dell’impianto è scrupolosamente effettuata in conformità alle prescrizioni autorizzative e alle ordinanze regionali».