La fontana Ficarazza di Filadelfia conquista i “luoghi del cuore” del Fondo Ambiente Italia

Nella speciale classifica il sito storico ha ottenuto 2.683 voti piazzandosi al 162° posto. L’obiettivo è quello di restaurarlo e promuoverne la conoscenza

Tra i “luoghi del cuore” che hanno ottenuto maggiori voti nell’annuale censimento del Fondo Ambiente Italia, c’è anche la Fontana Ficarazza di Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia. Il bene, che rientra nella classifica speciale Luoghi storici della salute, si è classificato al 162° posto ottenendo 2.683 voti. A promuovere la raccolta voti è stato il comitato “Amici della Ficarazza”. L’obiettivo è quello di restaurare il sito e promuoverne la conoscenza. La Fontana Ficarazza, costruita intono al 1850, accoglie i visitatori all’ingresso del paese di Filadelfia. Sulla fontana, che anticamente era denominata “Caprifico” per l’esistenza di una pianta di fico selvatico in prossimità della sorgente, sono scolpite tre maschere apotropaiche che rappresentano odio, amore e oblio. Un’epigrafe, attribuita a mons. Giovanni Andrea Serrao (1731-1799), recita: “Tu che allontani le malattie restituisci la salute agli ammalati e sarai linfa salutare e perenne” evocando le presunte proprietà salutari dell’acqua che sgorga dalla fontana.

Nella speciale classifica del Fai, rientrano altri siti di interesse storico. Al 66° posto, nella sezione “Italia sopra i 600 metri” si piazza il Complesso Monastico Basiliano di Santa Maria del Patire, a Corigliano Calabro (CS) che ha ottenuto 5.471 voti. Seguito dal Santuario della Madonna Del Carmelo a Marano Marchesato (CZ) e il Sentiero del Brigante, a Santo Stefano in Aspromonte (RC).

Per la sezione “Luoghi storici della salute”Al 106° si piazza la Torre Cavallara, a Catanzaro; 150° posto per il Castiglione di Paludi (CS); Subito dopo la Ficarazza di Filadelfia si piazza l’Ospedale psichiatrico e archivio storico di Girifalco (CZ) e Villa Romana, Casignana (RC).

