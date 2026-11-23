Dalle strade del centro ai percorsi verso la spiaggia, i partecipanti alla giornata ecologica hanno superato il precedente primato. Caterina e Andrea vincono la competizione raccogliendo 23 chili di spazzatura

Centoventitré chili e mezzo di rifiuti raccolti tra vicoli, strade, affacci panoramici e percorsi che conducono al mare. Tropea supera il proprio record nella gara di plogging organizzata in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, ma il risultato racconta anche un'altra realtà: quella dei tanti rifiuti che continuano a essere abbandonati in uno dei borghi turistici più conosciuti della Calabria. Un dato che, se da un lato testimonia l'impegno dei volontari, dall'altro restituisce la misura di quanto ci sia ancora da fare sul fronte del rispetto dell'ambiente e del decoro urbano.

L'iniziativa si è svolta domenica 22 novembre, a meno di ventiquattr'ore dall'accensione delle luminarie natalizie del Borgo Incantato. Proprio le strade attraversate da residenti e visitatori per ammirare gli allestimenti di Natale sono diventate il terreno di una singolare competizione ecologica, che ha portato i partecipanti a raccogliere i rifiuti abbandonati lungo il percorso.

Un record che ha due facce

Il bilancio finale è di 123,5 chilogrammi di rifiuti, ben 23,5 in più rispetto all'edizione del 2023, quando ne erano stati raccolti 100. Un primato che il sindaco Giovanni Macrì commenta senza nascondere la contraddizione tra il successo dell'iniziativa e la quantità di spazzatura rinvenuta.

«Così tanti kg di rifiuti abbandonati non sono un bel biglietto da visita per una città come Tropea, ma sapere che ci sono persone disposte a rimboccarsi le maniche per rimediare all'inciviltà altrui è una lezione di responsabilità che non ha eguali».

L'obiettivo, sottolinea il primo cittadino, dovrebbe essere quello di rendere superflue iniziative di questo genere: «Il record che vorremmo davvero raggiungere è un altro: zero rifiuti abbandonati! Nel frattempo, continuiamo a prenderci cura del nostro straordinario borgo. Insieme, un piccolo gesto alla volta».

Nove squadre in gara, Caterina e Andrea sul gradino più alto del podio

A partecipare alla competizione sono state nove squadre, composte complessivamente da 18 persone, impegnate nella pratica del plogging, attività che unisce il movimento fisico alla raccolta dei rifiuti. Il termine nasce dalla combinazione della parola inglese jogging e dell'espressione svedese plocka upp, che significa raccogliere da terra.

A conquistare il primo posto sono stati Caterina e Andrea, che da soli hanno raccolto 23 chilogrammi di rifiuti. Seconda posizione per Flavio e Damiano, mentre Greta e Peppe hanno completato il podio.

Ai vincitori sono stati consegnati alcuni prodotti per la cura della casa, un premio simbolico per ringraziarli del tempo dedicato alla pulizia della città.

«La cosa più bella – ha osservato Macrì – è stata vedere i partecipanti divertirsi, scherzare, competere e condividere il piacere di fare qualcosa di concretamente utile per la propria città».

La sfida del decoro urbano oltre la giornata ecologica

L'appuntamento rientra nella Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, campagna di sensibilizzazione che promuove comportamenti responsabili, dalla riduzione degli scarti al riciclo, fino alla prevenzione dell'abbandono indiscriminato.

Il sindaco ha ringraziato tutti i partecipanti per l'entusiasmo e lo spirito civico dimostrati. Resta però il dato di partenza: in poche ore, appena 18 persone sono riuscite a raccogliere oltre un quintale di rifiuti. Un risultato che evidenzia il valore della partecipazione civica, ma anche la necessità di contrastare quotidianamente quei comportamenti che compromettono la pulizia e l'immagine della città.

Per una località che punta sulla bellezza del proprio patrimonio paesaggistico e sul turismo anche fuori stagione, la sfida non può esaurirsi in una domenica di raccolta. Il vero traguardo sarà vedere diminuire, anziché aumentare, il peso dei rifiuti abbandonati.