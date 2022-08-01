L'evento è promosso dall’azienda agricola Junceum e dall’associazione di volontariato La Goccia. Interverranno esperti del settore ed il presidente della Regione Roberto Occhiuto

L’azienda agricola Junceum e l’associazione di volontariato La Goccia hanno organizzato l’evento dal nome “Gli interventi assistiti con gli animali (I.a.a.), Relazione di BenEssere tra uomo e animale” che si terrà pomeriggio, alle ore 19:00, nella sede operativa dell’associazione La Goccia, in località Cancello Rosso a Vibo Valentia. Nel corso del dibattito interverranno Franco Multinelli, direttore del Centro di referenza Nazionale per gli Iaa-Istituto zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Francesca Cirulli, referente Centro per le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale dell’Iss (Istituto Superiore della Sanità), Michele Panzera, presidente del Centro specializzato Universitario per gli Iaa dell’Università di Messina, Francesco Massara, presidente dell’Ordine dei Veterinari della provincia di Vibo Valentia, Franco Galati, direttore Uoc Neurologia Asp di Vibo Valentia e Bruno Risolco, neuropsichiatria infantile e già coordinatore Asp di Vibo Valentia. Le conclusioni saranno invece affidate a Roberto Occhiuto, presidente della Giunta della Regione Calabria.



A moderare l’incontro sarà Michele Napolitano, proprietario dell’azienda agricola “Junceum” di Vibo Valentia, che ha tenuto a dichiarare: «Un tema di grande interesse ed attualità in termini socio-sanitari che già in molti territori del nostro Paese sta rappresentando un vera opportunità di benessere soprattutto per quanti interessati da “bisogni particolari”. Una nuova concezione del rapporto tra uomo ed animale del quale discuteranno rappresentanti d’importanti centri nazionali e specialisti della sanità locale».