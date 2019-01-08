A renderlo noto l’Azienda sanitaria provinciale che enuncia anche le regole per una proficua collaborazione dei cittadini. Ecco gli interventi e le date comune per comune

L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia comunica che su tutto il territorio della provincia sono in corso interventi di disinfestazione contro tutte le specie infestanti che possono essere di pregiudizio alla salute dell’uomo (topi, zecche, pulci, mosche, zanzare, ecc.). I prodotti utilizzati sono autorizzati dal ministero della Salute ed appartengono tutti alla nuova generazione di disinfestanti, che meglio tutelano l’ambiente. L’Asp ricorda quindi che “non si potranno avere risultati soddisfacenti senza il coinvolgimento e la collaborazione attiva dei singoli cittadini“. E a tal fine invita a «non disperdere nell’ambiente rifiuti di qualsiasi natura; a non lasciare nell’ambiente e/o a non distribuire agli animali resti alimentari di qualsiasi tipologia; a non abbandonare nell’ambiente materiali inquinanti come ad esempio: plastica, eternit e manufatti in cemento amianto, materassi, accumulatori esausti, carcasse di elettrodomestici e/o veicoli nonché di pneumatici e, nel caso di questi ultimi, provvedere ad opportuna copertura di eventuali depositi siti all’esterno delle sedi di attività; a coprire opportunamente eventuali cumuli di letame e/o qualsiasi contenitore d’acqua ubicato all’esterno di abitazioni e/o attività; evitare qualsiasi ristagno d’acqua nei campi e/o nei giardini, compresi i vasi adibiti a fioriere, sui balconi e/o davanzali, provvedendo altresì allo svuotamento dei sottovasi; a controllare e a rimuovere eventuali ostruzioni dalle grondaie e da eventuali pozzetti di raccolta delle acque di scarico posti all’interno di spazi privati; a provvedere (nei tempi e modi consentiti dalla normativa vigente) alla pulizia di spazi e/o aree invase da erbacce e sterpaglie; alla bonifica di siti interessati dalla presenza di ruderi e/o case diroccate, spesso ricettacolo di rifiuti di ogni genere; a segnalare agli Uffici preposti del Comune di appartenenza eventuali siti che necessitino di bonifica». Ecco di seguito il calendario con le date e la tipologia degli interventi consultabile anche sul sito web aziendale www.aspvv.it. Le date degli interventi indicate nel calendario potrebbero subire variazioni in caso di problemi tecnici o condizioni climatiche avverse.