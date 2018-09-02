<p>Iniziativa del <strong>Movimento Cinque Stelle</strong> stamane a <strong>Vibo Marina</strong> al lido La Playa contro <strong>l’uso della plastica.</strong> Una manifestazione di <strong>educazione ambientale</strong> che ha registrato diversi momenti di partecipazione e confronto, nonché una <strong>collaterale raccolta di rifiuti</strong> abbandonati sulla spiaggia. L’iniziativa odierna ha già avuto luogo in altre regioni d’Italia, guadagnandosi il plauso del ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “La pratica della raccolta differenziata, con il relativo <strong>riciclaggio dei rifiuti,</strong> ha fatto dei passi da gigante negli ultimi tempi in alcune zone della Calabria, con risultati molto soddisfacenti – afferma il <strong>deputato vibonese del M5S Riccardo Tucci</strong> – , ma ora è giunto il momento di provare a fare un <strong>ulteriore passo in avanti,</strong> spingendo le persone a ridurre all’origine l’uso del materiale plastico, in quanto <strong>pericolosa fonte di inquinamento</strong> dei mari e degli ecosistemi”. Riccardo Tucci lancia così la nuova <strong>campagna di sensibilizzazione</strong> per la riduzione dell’uso degli oggetti in plastica dal titolo <strong>“#Iosonoplasticfree.</strong> Azioni concrete per un mondo senza plastica”, con il <strong>Movimento Cinque Stelle</strong> impegnato a contrastare l’uso indiscriminato della plastica e favorire invece la <strong>cultura del riutilizzo</strong> e della riduzione dei rifiuti prodotti. All’iniziativa era presenta anche la<strong> portavoce dei Cinque Stelle </strong>al Comune<strong> di Pizzo Calabro, Carmen Manduca,</strong> nonché gli attivisti dei vari <strong>Meet up della provincia di Vibo.</strong> Nel corso della manifestazione è stato allestito un <strong>gazebo</strong> e donati dei gadget (di materiale, rigorosamente, bio-compostabile) ai partecipanti e bagnanti. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28671"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>