Gli incontri per provvedere all’elezione dei delegati all’assemblea generale dell’Atc

Entra nel vivo la stagione venatoria provinciale. Nelle scorse ore, infatti, l’Ambito territoriale di caccia (Atc) Vibo 2 ha provveduto ad indire le assemblee degli iscritti nei 25 comuni facenti parte dell’ambito. Le assemblee rappresentano un momento di incontro e confronto tra il comitato di gestione e la base associativa costituita dai cacciatori. In questo caso, dovranno provvedere all’elezione dei delegati all’assemblea generale dell’Atc che si svolgerà nel prossimo mese di Luglio. Gli incontri territoriali degli iscritti si svolgeranno secondo il calendario pubblicato sul sito istituzionale dell’ambito www.atcvv2.it.



Ad essi potranno partecipare tutti i cacciatori in regola con l’iscrizione all’Atc per l’annata venatoria 2019/2020. “Con questo ulteriore atto – afferma al riguardo il presidente dell’Atc VV2 Cristian Vardaro – si avvia a conclusione questa prima fase delle attività dell’ambito, rallentata purtroppo dall’emergenza Covid-19. Il comitato di gestione si appresta ad intraprendere una serie di iniziative volte al miglioramento dell’habitat ed alla difesa delle colture, per concludere con una migliore gestione faunistica ed organizzazione dell’attività venatoria”.