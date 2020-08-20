La segnalazione di Gianni Patania al sindaco di Vibo Valentia invitata ad intervenire personalmente sul posto

Continuano le segnalazioni sull’emergenza ambientale lungo il litorale vibonese che in alcuni tratti della costa hanno reso impraticabile il mare in questi ultimi giorni. L’ultima segnalazione arriva dal sindacalista Gianni Patania ed è relativa alla scoperta a Bivona di quella che appare come una fogna a cielo aperto nel torrente Tomarchiello. Gianni Patania ha avvertito il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, invitata ad intervenire di persona sul posto per rendersi conto della situazione. Non è la prima volta, fra l’altro, che il torrente Tomarchiello si presenta invaso dai reflui fognari. Nel gennaio del 2018, infatti, proprio la nostra testata aveva documentato con tanto di video lo scempio ambientale (Guarda qui: Bivona, il torrente Tomarchiello invaso dai reflui fognari – Video). Una situazione che si ripete, dunque, e che rende difficile la vita a bagnanti, turisti e residenti. [Guarda foto in basso]