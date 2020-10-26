Successo per la seconda giornata organizzata dall'amministrazione comunale. Il sindaco Vallone: «Il progetto continuerà»

Ridare dignità ai propri luoghi. Contribuire con il proprio lavoro a rendere il paese più decoroso. È con questo spirito che, nel fine settimana, oltre quaranta volontari si sono dati appuntamento a Briatico per la seconda giornata ecologica. La risposta da parte della comunità all’invito dell’amministrazione comunale, è andata oltre le più rosee aspettative. Nel giro di una settimana, i volontari sono raddoppiati. Tanti in strada armati di sacchetti, scope e rastrelli.

Nel primo appuntamento, i residenti si erano concentrati lungo la strada che dal cimitero cittadino conduce al calvario. Nel secondo, la carovana green ha invaso la panoramica Cocca, la strada che costeggia il mare per confluire nella zona marina. Tanti, tantissimi gli attestati positivi registrati: «Questa iniziativa dell’amministrazione – ha detto il sindaco Lidio Vallone – è stata presa a cuore dai cittadini. È stato un progetto condiviso visto anche il numero dei partecipanti, sempre più crescente. Nelle prossime giornate – se le condizioni meteo lo permetteranno – faremo tappa anche nelle altre frazioni».