<p>Impianto di <strong>videosorveglianza con foto “trappole”</strong> per combattere gli incivili che deturpano il <strong>patrimonio comunale</strong> e creano<strong> danni all’ambiente</strong> attraverso il deposito incontrollato e irregolari di rifiuti. E’ quanto deciso dal <strong>sindaco del Comune di Spilinga</strong> che con apposita ordinanza ha deciso per la<strong> videosorveglianza nelle località di:</strong> Salvaregina (Archi), Panaia località Monaci zona imbocco strada per Monte Poro, Luguinì (zona Madonna della Fontana), Scala, zona diramazione strada per località Colarizzi, Pietragrande e località cimitero. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28654"></div>\n\nAttraverso la videosorveglianza e le<strong> “foto trappole”</strong> verranno identificate le persone riprese a deturpare l’ambiente <strong>anche negli orari notturni,</strong> essendo dotati gli impianti di led ad infrarossi completamente invisibili. I dati personali saranno raccolti e registrati in automatico e saranno trattati in modo pertinente rispetto alle finalità di utilizzo delle strumentazioni, fatto salvo il loro trattamento per fini di polizia giudiziaria e di indagini penali. Il <strong>sindaco, Armando Fiamingo,</strong> ha infine nominato il titolare <strong>dell’ufficio Tecnico comunale, Concetto Porcelli,</strong> responsabile del trattamento dei dati e dell’impianto di videosorveglianza. </p>\n\n \n\n<p> </p>