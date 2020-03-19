L’intervento di igienizzazione degli edifici pubblici e delle strade riguarderà anche le frazioni Paravati, San Giovanni e Comparni

Anche il Comune di Mileto, nell’ambito dell’azione di contrasto al propagarsi del coronavirus, procederà a breve alla sanificazione del proprio territorio. Nelle scorse ore, infatti, tramite trattativa diretta l’amministrazione cittadina guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano ha dato mandato alla ditta “Cinquepoli servizi Srls”, con sede a Polistena, di predisporre l’intervento di igienizzazione e sanificazione di tutti gli edifici pubblici del territorio comunale e delle vie cittadine.



L’importo complessivo dei lavori e di 3.159,80 euro, iva compresa. Ancora da calendarizzare la serie di interventi che saranno attuati a Mileto e nelle frazioni di Paravati, San Giovanni e Comparni. La prassi prevede la disinfezione delle strade con un atomizzatore a testa di cannone che irradia durante la marcia ipoclorito di sodio diluito nelle quantità regolarizzate dalla normativa. Nelle zone in cui non sarà possibile passare con il mezzo meccanico e all’interno degli edifici pubblici la disinfestazione verrà garantita attraverso il passaggio degli operatori specializzati, muniti di apposita attrezzatura.



