I deputati Riccardo Tucci, Paolo Parentela e Pino D’Ippolito promotori di un’iniziativa per un nuovo modello di gestione

Iniziativa del Movimento Cinque Stelle, sabato 27 ottobre alle ore 17 su corso Vittorio Emanuele III 173 a Vibo Valentia, per dibattere sulla tematica dei rifiuti, in particolare sul modello di gestione denominato “Rifiuti Zero”. «L’iniziativa –spiega il deputato Riccardo Tucci – rientra nell’ambito di un tour itinerante su scala regionale dal titolo “Da rifiuti a risorse – Conoscere e programmare la strategia Rifiuti Zero”. È un evento a scopo informativo sul tema dei rifiuti e sulle proposte e i risultati portati avanti in Parlamento e con il Governo; servirà anche ad analizzare la situazione calabrese e in particolare quella vibonese, con l’obiettivo di programmare pratiche virtuose attraverso la famosa strategia Rifiuti Zero».

All’incontro prenderanno parte anche i deputati – promotori del tour – Paolo Parentela e Pino D’Ippolito, componenti rispettivamente della commissione agricoltura e di quella ambiente. Presente poi il consulente ambientale Gregorio Greco, nonché il presidente del Wwf di Vibo, Angelo Calzone. Oltre agli attivisti del MeetUp “Vibonesi in MoVimento” e ai simpatizzanti dei Cinque Stelle, l’evento offrirà ampio spazio ad associazioni, comitati e professionisti del settore.