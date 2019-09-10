Per l’azienda sanitaria vibonese la partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per la buona riuscita degli interventi. Stigmatizzato il furto di esche e l’abbandono di rifiuti ingombranti

In pieno svolgimento l’annuale campagna di derattizzazione e disinfestazione nei centri abitati del Vibonese da parte dell’Azienda sanitaria provinciale. «Com’è noto – si legge in una nota dell’Asp – questa azienda sanitaria da anni garantisce, per mezzo di ditte specializzate aggiudicatarie del servizio, gli interventi di derattizzazione e disinfestazione del territorio in tutti i comuni della provincia di Vibo Valentia procedendo parimenti, ad un monitoraggio costante per rilevare eventuali situazioni critiche e porre in atto ogni utile iniziativa sanitaria ritenuta necessaria a garantire la salute pubblica».

Per l’Asp un ruolo attivo deve essere però giocato soprattutto dai cittadini. «Diventa importante a tale proposito – si spiega -, richiamare l’indispensabile collaborazione dei cittadini e delle amministrazioni comunali per consentire che gli sforzi profusi non vengano vanificati da comportamenti poco ortodossi da parte dei pochi. Purtroppo – si aggiunge -, per come rilevato dalla ditta incaricata del servizio, in tutti i Comuni continuano a verificarsi gravi e frequenti episodi di danneggiamento e/o sottrazione degli erogatori di esca derattizzante ad opera di ignoti. Tale comportamento, unitamente all’abbandono indiscriminato da parte di cittadini indisciplinati di materiale ingombrante, incide negativamente sul buon esito della lotta ai roditori e agli infestanti. Pertanto, per rendere efficaci gli interventi di derattizzazione e disinfestazione effettuati, diventa necessaria una maggiore attenzione all’ambiente da parte di tutti». Si ricorda infine che «l’azienda sanitaria ogni anno mette a disposizione dei cittadini, attraverso gli studi dei medici di medicina generale, un opuscolo informativo con l’indicazione di norme comportamentali utili al controllo degli infestanti e che lo stesso continua ad essere disponibile sul sito web aziendale www.aspvv.it».

