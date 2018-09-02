<p>La tregua è finita: da ieri anche <strong>nel Vibonese si è tornato a sparare.</strong> Con la stagione turistica ancora in corso, è<strong> ripresa la caccia</strong> ed andrà avanti per oltre cinque mesi. A farne le spese, <strong>uccelli e mammiferi presenti sul territorio</strong> i quali per sopravvivere, dovranno vedersela con un <strong>esercito di </strong>migliaia di <strong>persone armate</strong> pronte a braccarle dall’alba la tramonto, per <strong>cinque giorni alla settimana</strong> (bracconieri a parte) al fine di <strong>fucilarli “per sport”.</strong> A denunciare ancora una volta le politiche sbagliate nel settore da parte della <strong>Regione,</strong> è il <strong>Wwf Calabria</strong> che sottolinea la <strong>generosità</strong> della Regione “quanto mai <strong>desiderosa di conquistarsi le simpatie dei cacciatori”</strong>, e che quindi “non si è risparmiata e ha <strong>concesso tutto</strong> quello che poteva essere concesso”, <strong>Apertura,</strong> dunque,<strong> anticipata </strong>anziché quella alla terza domenica del mese. Chiusura posticipata al 10 febbraio piuttosto che quella consueta al 31 gennaio.<strong> \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28664"></div>\n\nAumentati i giorni a scelta</strong>, con <strong>cinque giorni</strong> di caccia aperta per <strong>settimana,</strong> anziché tre giorni fissi. E poi via <strong>all’inclusione nel calendario venatorio di alcune specie a rischio,</strong> piuttosto che la loro <strong>salvaguardia</strong> e date di apertura e chiusura a diverse specie in palese <strong>contrasto con le linee guida</strong> per la stesura dei calendari venatori redatto dall’Ispra. “Di fronte al <strong>parere discorde</strong> espresso proprio <strong>dall’Istituto Superiore </strong>per la Protezione e la Ricerca Ambientale su molti punti del calendario venatorio, e all’iniziativa dello s<strong>tesso Ministero dell’Ambiente</strong> per tutelare la tortora,<strong> la Regione Calabria</strong> – denuncia il Wwf – ha<strong> fatto proprie</strong> non le <strong>osservazioni</strong> dell’ente scientifico deputato per legge ad esprimere pareri in materia faunistico venatoria o del Ministero, ma quelle <strong>delle associazioni venatorie,</strong> come se gli uffici di Germaneto fossero una specie di segreteria delle stesse. Insomma, un bel “cadeau” alle doppiette anche per quest’anno, e poco importa se <strong>la vigilanza venatoria è praticamente inesistente</strong> in tutta le Regione e il bracconaggio locale e “importato” è destinato a imperversare. Alla<strong> tutela</strong> della famosa <strong>“biodiversità della Calabria”</strong> basteranno i <strong>dépliant pubblicitari,</strong> le aule dei convegni e le <strong>dichiarazioni altisonanti dei politici di turno”</strong>. Caccia aperta oggi, dunque, anche nel Vibonese. A farne le spese saranno le tortore, il colombaccio, la cornacchia grigia, la ghiandaia e la gazza. Doppiette in azione, anche alle spalle delle spiagge ancora affollate di turisti e, soprattutto, un<strong> anticipo della stagione venatoria</strong> di cui non si sentiva alcuna necessità. </p>\n\n \n\n<p> </p>