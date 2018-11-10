Condizioni inaccettabili in molte aree del territorio comunale dove l’immondizia ha invaso le strade

E’ emergenza rifiuti in molte zone del territorio comunale di Briatico. Una situazione di degrado che non risparmia neppure lo spazio esterno del locale campo sportivo ma anche diverse vie nella zona di Safò e nelle strade che conducono al lungomare. Le foto postate su facebook da Giuseppe Conocchiella documentano una vergogna che non ha bisogno di molti commenti. Ne va di mezzo non solo l’intera immagine del paese, ma anche la salute dei cittadini, costretti a respirare il fetore dell’immondizia ed a convivere con condizioni igieniche e sanitarie inaccettabili. Il Comune di Briatico è attualmente retto da una terna commissariale, dopo lo scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose. L’augurio è che chi di competenza intervenga al più presto per rimuovere la montagna di rifiuti e bonificare tutte le aree in cui sono presenti i rifiuti di ogni genere.