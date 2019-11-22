Villa Vittoria, sede del Reparto Carabinieri Biodiversità, per l’occasione si è aperta ad oltre 250 alunni. Riuscita manifestazione anche all’Iti-Itg del capoluogo

Si è tenuta nella sede del Reparto Carabinieri Biodiversità di Mongiana, la manifestazione nazionale denominata “La Festa dell’albero e riduzione di CO2“, alla quale hanno partecipato oltre 250 alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Fabrizia (con i plessi di Fabrizia, Mongiana e Nardodipace [Ciano e Cassari]) e della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Garibaldi-Buccarelli” di Vibo Valentia. Ad accogliere gli studenti è stato il personale del Reparto Carabinieri Biodiversità che, dopo i saluti di benvenuto, espressi anche dal sindaco di Mongiana Francesco Angilletta, ha condotto i ragazzi all’interno della Riserva Naturale Biogenetica “Cropani-Micone” nei pressi del laghetto “Rota” di Mongiana. Sul posto, il parroco del paese ha formulato una breve preghiera con la benedizione degli scolari e delle piante, che sono state messe a dimora dagli stessi studenti. La manifestazione è proseguita all’interno della pinacoteca “Eugenio Farina” sita nel centro visite “Villa Vittoria”, dove i ragazzi sono stati protagonisti presentando i loro lavori sulla Festa dell’albero (cartelloni, poesie, canzoni, ecc.). Il Comandante del Nucleo CC Tutela Biodiversità–Reparto a Cavallo di Mongiana; Domenico Minichini, ha parlato della grande importanza che rivestono le piante per la conservazione del nostro pianeta, affidando ai ragazzi l’incarico di proteggerle per garantire il loro futuro. La giornata si è conclusa con la donazione, a tutte le classi partecipanti, di una essenza forestale da piantare nei cortili delle loro scuole. [Prosegue sotto la pubblicità]

Iniziative anche a Vibo Valentia dove un’apposita manifestazione è stata promossa dall’Istituto tecnico industriale e Istituto tecnico per Geometri. La scuola per celebrare la giornata ha effettuato la piantumazione di alberi di essenze autoctone donati gratuitamente dal vivaio “Calabria Verde”. Il tema della giornata “un albero per il clima” ha portato a considerare i cambiamenti climatici attraverso la visione di un filmato sui cambiamenti climatici. La visione attiva del filmato ha coinvolto i ragazzi permettendo loro di trarne conclusioni positive. Ad aprire i lavori il vicepreside Arcella che ha tenuto a sottolineare che l’iniziativa è la prima della serie che la scuola intende realizzare per la riqualificazione dell’area circostante l’edificio scolastico rispettando le regole della natura. All’iniziativa ha preso parte l’assessore comunale all’Ambiente Vincenzo Bruni. «Il futuro è vostro, siete voi ragazzi che tornando a casa dovete far cambiare mentalità ai vostri genitori» cosi Antonino Greco, presidente dell’Ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di Vibo Valentia. A promuovere l’iniziativa la professoressa Giovanna Cugliari che ha voluto sensibilizzare i ragazzi attraverso sistemi multimediali e l’organizzazione della piantumazione degli alberi. Presente anche una rappresentanza di Legambiente circolo di Vibo Valentia e Ricadi.