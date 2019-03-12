Diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Bloccata la strada che conduce a Nicotera Marina

Disagi in gran parte del Vibonese a causa del forte vento. In particolare, a causa dello smottamento del costone,. Un grosso albero è caduto sulla strada che collega Nicotera a Nicotera Marina. Bloccato il traffico, con le auto che sono attualmente costrette a tornare indietro. Sul posto per cercare di liberare la strada si sono portati i vigili del fuoco ed i carabinieri. Disagi a causa del forte vento anche a Vibo Marina, a Pizzo Calabro ed a Vibo città. Forti raffiche di vento stanno infine creando problemi anche a Tropea e Parghelia. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza alberi caduti e in alcuni casi i tetti di alcune abitazioni.