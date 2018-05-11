Campagna di prevenzione sulla sicurezza curata dalla polizia stradale di Vibo Valentia con incontri tenuti dal comandante Pasquale Ciocca

In occasione dell’odierna tappa del Giro d’Italia che partirà da Pizzo per giungere a Praia a Mare nel pomeriggio, si è concluso il progetto di prevenzione sulla sicurezza stradale ad opera della sezione di polizia stradale di Vibo Valentia denominato “BiciScuola”. La campagna di sensibilizzazione si è posta l’obiettivo di far conoscere ai giovanissimi studenti delle scuole primarie il mondo e i valori del Giro e di avvicinarli all’uso della bicicletta, al fair play, al rispetto dell’ambiente. Gli incontri sulla sicurezza stradale sono stati tenuti dal comandante provinciale Pasquale Ciocca, con la collaborazione della responsabile regionale del coordinamento delle Consulte studentesche prof.ssa Franca Falduto, nell’Istituto onnicomprensivo di Pizzo Calabro e l’Istituto onnicomprensivo di Sant’Onofrio, plesso di Filogaso. La giovanissima utenza si è mostrata entusiasta dell’iniziativa ed estremamente attenta ai messaggi di legalità ricevuti.