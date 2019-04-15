Si tratta di un’associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e che porta avanti una campagna di educazione ambientale

La responsabile dei Gruppi “Ricerca Ecologica per la Calabria”, Ippolita Patera, in accordo con il presidente nazionale Umberto Balistreri, ha nominato l’ingegnere Giuseppe Crispino commissario provinciale di Vibo Valentia. I Gruppi Ricerca Ecologica, associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e del territorio, portano avanti dal 1998 una campagna di educazione ambientale grazie anche alla ricerca scientifica, alla sensibilizzazione, al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, nonché alla denuncia all’autorità giudiziaria di reati in materia ambientale.

I Gruppi sono radicati in tutta Italia e in Sicilia gestiscono due riserve naturali in convenzione con la Regione.

La nomina dell’ingegnere Crispino, dottore in Ingegneria civile e ambientale, esperto nel settore della depurazione, della gestione delle acque reflue, delle fognature e delle problematiche ambientali, già responsabile del procedimento del settore Ambiente del Comune di Ricadi e destinatario di incarichi tecnico-specialistici da parte di diversi enti locali, rientra nel disegno organizzativo che il responsabile dei Gruppi per la Calabria sta profilando a livello regionale. La nomina dell’ing. Crispino segue quella recente del dott. Giuseppe Bombino per la provincia di Reggio Calabria.