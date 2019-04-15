La responsabile dei Gruppi “Ricerca Ecologica per la Calabria”, Ippolita Patera, in accordo con il presidente nazionale Umberto Balistreri, ha nominato l’ingegnere Giuseppe Crispino commissario provinciale di Vibo Valentia. I Gruppi Ricerca Ecologica, associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e del territorio, portano avanti dal 1998 una campagna di educazione ambientale grazie anche alla ricerca scientifica, alla sensibilizzazione, al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, nonché alla denuncia all’autorità giudiziaria di reati in materia ambientale.

I Gruppi sono radicati in tutta Italia e in Sicilia gestiscono due riserve naturali in convenzione con la Regione.

La nomina dell’ingegnere Crispino, dottore in Ingegneria civile e ambientale, esperto nel settore della depurazione, della gestione delle acque reflue, delle fognature e delle problematiche ambientali, già responsabile del procedimento del settore Ambiente del Comune di Ricadi e destinatario di incarichi tecnico-specialistici da parte di diversi enti locali, rientra nel disegno organizzativo che il responsabile dei Gruppi per la Calabria sta profilando a livello regionale. La nomina dell’ing. Crispino segue quella recente del dott. Giuseppe Bombino per la provincia di Reggio Calabria.

 