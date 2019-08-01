Terminati i lavori nei principali punti di interesse turistico con il rifacimento di 25 tavoli e la sistemazione di tutti gli steccati del suggestivo bosco

Terminati i lavori di rifacimento di tavoli, panche e steccati nei punti d’interesse turistico per eccellenza del comune di Polia, ovvero la Fontana del Prete e la Gigliara. Completato, quindi, il lavoro svolto dagli operai di Calabria Verde a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione tra il commissario straordinario Aloisio Mariggiò ed il sindaco di Polia Domenico Amoroso. “Ora la montagna – spiega il sindaco – è ancora più accogliente e pronta ad ospitare i numerosi turisti che la affolleranno nel mese di agosto”.

Gli interventi hanno riguardato il rifacimento di ben 25 tavoli e la sistemazione di tutti gli steccati in una zona centrale del bosco che ospita lo chalet comunale, la chiesetta lignea dedicata alla madonna del Monte Carmelo, i giochi per i bambini ed un piccolo ruscello. Luoghi incantevoli dove è possibile trascorrere giornate all’insegna del completo relax, dell’aria fresca, dell’acqua cristallina e dedicarsi al contempo alla raccolta di squisiti funghi porcini.

