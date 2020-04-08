Tutte le zone interessate dal secondo ciclo dell’operazione disposta dal Comune e il calendario dettagliato degli interventi

Continua il programma di igienizzazione delle strade dell’intero territorio comunale di Vibo Valentia, iniziato nell’immediatezza dell’emergenza, che vede la ditta Dusty effettuare un servizio su strada ad inizio del turno quotidiano di lavoro dalle ore 6.



Il programma, che vede questa settimana lo svolgimento del secondo ciclo, si sviluppa su più giorni, esclusa la domenica, da ripetere ciclicamente fino alla fine dell’emergenza e non verrà effettuato nelle giornate di pioggia; quando il ciclo programmato si interrompe per problemi tecnici o climatici ricomincia nel primo giorno utile e comunque dall’ultimo giorno da calendario non effettuato.



Il servizio viene svolto secondo le prescrizioni dell’Ispra e del Snpa che hanno recepito in apposito documento tecnico le indicazioni dell’Iss a garanzia della tutela ambientale. Ecco il calendario dettagliato e le vie interessate:

1° GIORNO

Piscopio: S.p. 14 (via Varelli – Via Mesima), Contrada Tazza, Via Cimitero, Contrada Contura, Via Regina Margherita, Via Emilia, Via San Nicola, Via San Francesco, Piazza San Michele, Via Comunale Gianpiero.

2° GIORNO

Vibo Valentia BITONTO: Via Madre Teresa di Calcutta, Via Pablo Neruda, Via Rodari, Via Quasimodo, Via Cesare Pavere, Via Leonardo Sciascia, Via Fortunato Seminara, Via Carlo Levi, Viale Papa Giovanni Paolo II.

3° GIORNO

Vibo Valentia MODERATA DURANT: Viale Giuseppe Saragat (Parco Urbano), Via Giovanni Gronchi, Via Ferruccio Parri, Via Bitonto, Viale Sandro Pertini, Via Enrico De Nicola, Via Nilde Iotti, Via Giovanni Spadolini, Via Luigi Einaudi.

4° GIORNO

Vena Superiore: Via Roma e via Campania (da ingresso due bivi fino al piazzale della Chiesa), Via Lazio, C.da Vaccaro, Via Levrisi, Via Malacuruna, Via Scannapieco (o Via Cimitero), Via Guarascio.

5° GIORNO

Vibo Valentia: Quartiere Affaccio, Via Dante Alighieri (da incrocio via Manzoni fino al sottopasso di via Feudotto)

6° GIORNO

Vibo Valentia: Via Lacquari, Viale Feudotto, Quartiere Feudotto.

7° GIORNO

Vibo Valentia: Via Santa Maria dell’Imperio, Via Proto (traversa scuola Don Bosco), Via Jan Palach, Via Gobetti, Via Popilia.

8° GIORNO

Vibo Valentia: Viale Kennedy, Via Dante Alighieri ( da incrocio Via Manzoni fino ad incrocio via Popilia), Isola pedonale, Corso Umberto I, via Enrico Gagliardi, Viale Matteotti, Via Filanda, Via Salvemini Piazza, Piazza I° Maggio e traverse.

9° GIORNO

Vibo Valentia: Viale della Pace, Viale della pace II^ traversa II (zona laboratorio analisi ospedale), Via Angelo Leone (traversa obitorio), Via S. Aloe, Via Piazza d’Armi (zona stadio), Via Paparo e traverse (zona stadio), via Omero, Via XXV Aprile.

10° GIORNO

Vibo Valentia: Piazza San Leoluca, Viale Alcide de Gasperi, Via Giosuè Macrì, Via Monsignor O. Brindisi, Viale Accademie Vibonesi, Via Grazia Deledda, Viale Accademie Vibonesi II^ traversa, Via Natalia Ginsburg, Viale Accademie Vibonesi III^ traversa, Via Pier Paolo Pasolini.

11° GIORNO

Vibo Valentia: Via Protettì, Via De Luca, Via Don Mellano, Via Don Bosco, Via Monsignor Sorbilli, Via San Domenico Savio, Via Cavour, Via Pio XII, Via Cancello Rrosso (da incrocio via Pio XII fino a via dei Basiliani), Via dei Basiliani, Viale Affaccio (da via Dante Alighieri fino al cavalcavia).

12° GIORNO

Longobardi: Stazione Vibo Pizzo, Via Roma (da bivio a bivio), Via Brasca (strada che collega via Roma a Strada Provinciale),



Vibo Marina: Via Longobardi (ingresso Vibo Marina), via Leoluca Fedele, Via Pizzo, Via Sant’Andrea, Via Parodi, Via Santa Venere, Via Stazione, Via Sant’Anna trav. posta (raccordo con via Parodi), Via delle Cooperative

13° GIORNO

Vibo Marina: Via Cavalcavia (da SP per Briatico ad inizio Viale delle Industrie), Viale delle Industrie, Via Roma, Via Michele Bianchi, Via Emilia, Via Cristoforo Colombo, Via Amerigo Vespucci.



14° GIORNO

Bivona: Via delle Barche, Piazza Bivona, Via del Pescatore, Via Provinciale per Briatico, Via Sant’Anna, Via Roma, Via Tomarchiello, Traverse Sant’Anna, Traverse delle Calabrie.



Triparni: Via Provinciale strada principale.



Portosalvo: Via Roma (e traverse)

Nota: Le vie non comprese saranno oggetto di valutazione al momento dell’intervento in loco, tenendo conto delle larghezza della carreggiata e della presenza di auto in sosta. Ad ogni modo, dove necessario e possibile, si interverrà con idropulitrice dotata di tubo estensibile fino a 12/15 mt.