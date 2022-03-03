Adesione da parte della giunta ad un progetto sull’ambiente che punta su infrastrutture verdi e adattamento urbano

Adesione del Comune di Vibo Valentia al progetto “Infrastrutture verdi e Xeriscaping come metodo di adattamento urbano ai cambiamenti climatici”. E’ quanto deciso dalla giunta comunale, con apposita delibera nella quale specifica però che non contribuirà al finanziamento del progetto con la città turca di Adana e che mira alla tutela dell’ambiente. «A causa del cambiamento climatico globale, la città turca di Adana ha vissuto un periodo arido insolitamente lungo di cinque mesi e si prevede che questo periodo probabilmente continuerà. I dati climatici indicano – si legge nella delibera della giunta di Vibo – che c’è stato un calo delle precipitazioni e un aumento della temperatura», rendendosi pertanto necessari «progetti e pratiche che garantiscono il risparmio idrico come lo xeriscaping». Atteso, quindi, che «Saricam, distretto della Turchia nella provincia di Adana» intende puntare «sull’approccio delle infrastrutture verdi, che consente un uso razionale dell’acqua e un risparmio idrico aree paesaggistiche, considerato «che l’iniziativa non persegue scopi di lucro e sono previste attività di vario tipo come project management, attività di rafforzamento delle capacità istituzionali, condivisione dei risultati del progetto, accordo di gemellaggio tra città», ecco che l’amministrazione Limardo ha deciso di aderire al progetto.