L’iniziativa green, presentata in sinergia da 29 Comuni della provincia, sarà illustrata il 14 settembre a Roma, nella Sala Conferenze della sede italiana

Sarà illustrato nella sede italiana della Commissione Europea, a Roma, in Via IV Novembre, il progetto “Ecoparco del Vibonese”, presentato da 29 Comuni della provincia nell’ambito del bando “Green Communities”, predisposto dal Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie. Al riguardo, il prossimo 14 settembre nella città capitolina si terrà un’apposita conferenza stampa. L’inizio dell’incontro è previsto alle 11.30.



Oltre a Ionadi, Comune capofila, nel progetto sono coinvolti anche i Comuni di: Mileto, Tropea, Nicotera, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, Limbadi, Cessaniti, Sant’Onofrio, San Gregorio d’Ippona, Stefanaconi, San Costantino Calabro, Gerocarne, Dinami, Drapia, Zungri, Francavilla Angitola, Joppolo, Filandari, Zambrone, Monterosso Calabro, Francica, Arena, Filogaso, San Nicola Da Crissa, Vazzano, Capistrano, Zaccanopoli.



«Gli elementi che certamente hanno inciso favorevolmente sulla decisione di organizzare la presentazione in uno scenario di tale rilevanza – afferma al riguardo la Green Community delle realtà territoriali vibonesi – sono legati alla consistenza e rappresentatività della rete dei Comuni messa in campo, che ha visto la mobilitazione di ben 29 Consigli comunali del territorio vibonese. I sindaci, che si sono più volte incontrati, grazie all’importante lavoro di animazione svolto dall’amministrazione della Provincia di Vibo e dallo stesso Comune capofila, hanno condiviso l’esigenza di raccogliere l’opportunità offerta dal bando per lavorare, innanzitutto, all’elaborazione di un organico Piano di sviluppo delle pregiate risorse locali del territorio vibonese (naturali, culturali, agroalimentari ed eno-gastronomiche), in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale. [Continua in basso]

Un piano condiviso e sposato dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico, con una lettera di impegno al pieno sostegno affinché l’iniziativa possa trovare concretizzazione sul territorio. Inoltre – aggiunge – la rete dei Comuni, seguendo l’impostazione metodologica “multilivello” suggerita dall’Avviso pubblico, ha proposto una serie di concreti ed innovativi interventi, sui temi del turismo sostenibile, della corretta gestione delle risorse idriche, dell’integrazione dei servizi di mobilità, della produzione di energia da fonti rinnovabili, dell’economia circolare, dell’agricoltura di precisione».



In conclusione, il gruppo dei Comuni coinvolti sottolinea come, in sintesi, la strategia di lungo periodo, che sottende il programma di attività, «si basa sulla formulazione di un’idea forza legata alla volontà, innanzitutto, di rafforzare l’attività socio economica Green nel territorio vibonese, attraverso la creazione di un Ecoparco, privilegiando e promuovendo la produzione di energia e di risorse, tramite la filiera corta e a km 0». Per quanto riguarda l’elaborazione del progetto, il partenariato istituzionale si è avvalso del supporto e dell’assistenza tecnica di Raffaele Greco, «che ha messo in campo un nutrito gruppo di tecnici di particolare esperienza e qualificazione, quali: Luisa Caronte, Leo Mercurio, Lino Barone, Luigi Pagliaro, Antonino Mancuso».