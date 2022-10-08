Nel novembre 2018 il gip del Tribunale di Vibo aveva apposto i “sigilli” all’area che è stata però dissequestrata dopo un procedimento penale concluso con assoluzioni

Il sindaco di Vazzano, Vincenzo Massa, ha prorogato sino al 31 dicembre prossimo l’ordinanza con la quale il 20 luglio scorso ha disposto la riapertura e la riattivazione temporanea dell’isola ecologica di località Rosco. L’ordinanza di proroga della riapertura dell’isola ecologica è stata motivata dal primo cittadino in considerazione del fatto che la stessa viene ritenuta “indispensabile per gestire la raccolta dei rifiuti urbani e garantire sicurezza e igiene pubblica – scrive Massa – nel territorio comunale”. L’ordinanza è stata trasmessa al prefetto di Vibo Valentia, Roberta Lulli, ed alla locale stazione dei carabinieri e reparto forestali.



Da ricordare che nel novembre 2018 l’isola ecologica di Vazzano era stata sequestrata dalla Guardia di finanza che aveva ipotizzato il reato di “deposito incontrollato di rifiuti”, con l’intera area che – secondo l’originaria accusa – era stata trasformata in discarica indifferenziata. Il sequestro in via preventiva era stato poi convalidato dal gip del Tribunale di Vibo ma dissequestrato a seguito del procedimento penale concluso con l’assoluzione degli imputati.

LEGGI ANCHE: Raccolta differenziata a Vazzano, la minoranza: «Calo significativo»

Vazzano, è polemica sulla differenziata. Massa: «La minoranza dica la verità»