L’associazione ambientalista anche quest’anno ha allestito un ricco programma tra viaggi nella natura, intrattenimento musicale, pranzo e workshop sulla ceramica per i bambini

Torna anche quest’anno l’appuntamento che dà ufficialmente inizio alla primavera per gli ambientalisti e tutti gli amici del Wwf. Domenica 19 maggio è in programma la consueta Festa dell’Oasi Wwf al lago Angitola. Un ricco programma approntato dall’associazione che prevede, alle ore 10, l’apertura dell’Oasi e alle 10.30 la visita guidata al suo interno. Alle 11.30 è invece previsto il concerto sul lago, con la musica classica a cura dell’ensemble di clarinetti del Conservatorio Torrefranca di Vibo Valetnia diretta dal maestro Rotella.

Alle 12.30 la consegna del premio “Ambiente Calabria 2019” mentre alle 12.45 uno degli eventi più attesi, soprattutto dai bambini: la liberazione degli uccelli curati dal Cras. Alle 13 è l’ora del pranzo, con la possibilità di scegliere quello preparato dal Wwf o anche di portarlo da casa e consumarlo nell’area pic-nic. Alle 15.30 una nuova visita guidata, mentre alle 16.30 un altro concerto col duo di clarinetto e chitarra (Elena Micali e Gloria Grillo). Nel corso della giornata è previsto un whorkshop di modellazione della ceramica per bambini a cura di allievi e dei docenti Famà, Lorenzo e Polistina del liceo artistico Colao di Vibo Valentia.

Area protetta dell’Angitola, torna la Festa delle oasi Wwf