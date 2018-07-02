Nel primo vero giorno di mare, l’arenile di Vibo Marina è invaso da ombrelloni, ma anche da immondizia, canne e quant’altro. Questa mattina l’intervento della Dusty… sperando che ad avere la meglio non siano gli sporcaccioni

Colpa del mare… Colpa delle mareggiate… Colpa degli avventori incivili. E, diciamola tutta, colpa anche di un’attività di pulizia che dovrebbe essere quotidiana, ordinaria e che invece, qui, diventa straordinaria, anzi, eccezionale… Le immagini amatoriali contenute nel video documentano le condizioni in cui versava la celebre rada di Vibo Marina ieri, 1 luglio, primo vero giorno d’estate dopo settimane segnate da piogge e temperature sotto la media. Spiaggia invasa di ombrelloni, ma anche di immondizia, canne, legnacci, vetri… Gli operai della Dusty, usano mezzi e olio di gomito. Mostrano con orgoglio come l’avevano lasciata, questa spiaggia. Immagini che risalgono ad un mese fa. In mezzo i marosi e gli incivili, tanti, troppi. Questa non è roba portata dal mare… E neppure questa. Figurarsi questa. Ora ci sono i cestini per i rifiuti. Questione di educazione, questione di civiltà. Tra due giorni questa spiaggia sarà restituita al decoro. Ai cittadini, ai turisti, averne cura. Al Comune, alla Dusty, provvedere quotidianamente alla sua pulizia. Un così tale patrimonio va tutelato, non violentato.

