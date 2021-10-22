Lo rende noto l’amministrazione comunale. Nel corso delle operazioni è stato rimosso diverso materiale «indiscriminatamente confluito con spregio e pregiudizio per l’impatto ambientale»

«Con la convinzione che l’ambiente circostante è bene primario da custodire e preservare, e volendo dare seguito all’ordinanza sindacale numero 203/2021, si è proceduto alla bonifica dell’area di frana in località Draga-Pantani-Nea attraverso il recupero e lo smaltimento dell’accumulo dei rifiuti illecitamente conferiti nel corso degli anni». Lo rende noto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Rizzello che ha, appunto, predisposto il massiccio intervento di pulizia dell’intera area con operai e mezzi. «Per l’accertamento di eventuali violazioni, in via cautelativa e allo scopo di prevenire la formazione di discariche abusive e l’abbandono dei rifiuti su questa parte di territorio, è stata attivata la videosorveglianza. Nel corso delle operazioni – comunica infine sempre l’amministrazione comunale di Maierato – è stato rimosso diverso materiale indiscriminatamente confluito con spregio e pregiudizio per l’impatto ambientale».