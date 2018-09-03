<p>Anche il<strong> Comune di Parghelia,</strong> dopo quello di Tropea, ha<strong> chiesto alla Regione Calabria</strong> la dichiarazione dello <strong>stato di emergenza</strong> a seguito dei disagi causati dal <strong>maltempo</strong> il 24 ed il 25 agosto scorso. La pioggia ha causato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche e private per fronteggiare i quali il Comune di Parghelia si è trovato nella necessità di effettuare<strong> interventi urgenti</strong> volti ad evitare pericoli per la <strong>pubblica incolumità</strong>, ricorrendo a mezzi e personale propri ed avvalendosi di una ditta privata reperita in via d’urgenza. I danni prodotti dal maltempo, nonché gli <strong>interventi da realizzare</strong> ed in corso di realizzazione per il ripristino della funzionalità e <strong>sicurezza delle infrastrutture</strong> danneggiate sono state prodotte attraverso un’apposita relazione redatta dall’ufficio tecnico comunale e dalla polizia municipale. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28683"></div>\n\nSempre a seguito delle forti precipitazioni abbattutosi sul territorio comunale nelle giornate del 24 e 25 agosto, il Comune di Parghelia ha deciso di <strong>chiudere al transito pedonale</strong> la <strong>piazza di affaccio sulle spiagge</strong> di località<strong> “Michelino”,</strong> nonché <strong>le scalinate</strong> che conducono a mare. Il divieto di transito pedonale sul predetto tratto di strada e nella piazzola durerà il tempo necessario per portare a termine i lavori necessari per la mitigazione del rischio di <strong>danneggiamento della scalinata. <span style="text-decoration: underline;">LEGGI ANCHE: <a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/12217-maltempo-allagamenti-vibonese-nicotera-joppolo-tropea-parghelia-ricadi/">Maltempo nel Vibonese, oltre trenta interventi dei vigili del fuoco (FOTO/VIDEO)</a></span></strong></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/12192-imbarcazione-colpita-fulmine-largo-parghelia-paura-quattro-giovani/">Imbarcazione colpita da un fulmine al largo di Parghelia, paura per quattro giovani </a></strong></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/economia-e-lavoro/11036-decoro-servizi-riva-mare-parghelia-inaugura-nuovo-waterfront/">Decoro e servizi in riva al mare, Parghelia inaugura il nuovo waterfront</a></strong></p>\n\n \n\n<p><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/ambiente/10535-parghelia-impianti-depurazione-tropea-vibo-mare/">Parghelia: ultimati i lavori negli impianti di depurazione per un mare più pulito</a></strong></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>