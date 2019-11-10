Per domani previste criticità meteo con piogge e temporali diffusi, venti forti e mareggiate lungo le coste esposte

Il Dipartimento Protezione civile della Regione Calabria ha diramato un Messaggio di allertamento Unificato emesso con valenza di Avviso di criticità di “livello arancione” che riguarda buona parte della regione Calabria. Nello specifico, per domani lunedì 11 novembre, dalle 12 alle 24, si prevedono criticità meteo marino-costiera con piogge e temporali diffusi, venti forti e mareggiate lungo le coste esposte su tutte le zone di allerta meteo, nonché criticità idrogeologiche e idrauliche.