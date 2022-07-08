Il fenomeno ha interessato il mare aperto, non toccando la costa. Nella giornata di oggi piogge e abbassamento delle temperature in tutta la regione

Dopo il caldo africano delle scorse settimane, la giornata di oggi sarà caratterizzata in tutta la Calabria dal maltempo e da un abbassamento delle temperature. Non solo piogge e sporadici temporali, che in alcuni casi hanno anche creato disagi – come a Vibo Valentia, dove si sono allagate alcune strade. Lunga la costa tirrenica sono anche state avvistate spettacolari trombe marine. È il caso di Capo Vaticano, dove questa mattina residenti e turisti guardando verso il mare hanno potuto ammirare un tornado alla base di un imponente cumulonembo. Il fenomeno ha interessato il mare aperto, non toccando la costa.