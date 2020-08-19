Nella pineta di Colamaio, inoltre, cumuli di rifiuti aspettano di essere portati via. L’appello del commissario Reppucci

Diverse segnalazioni di mare sporco arrivano alla nostra redazione da Vibo Marina, Bivona e da alcune zone di Pizzo Calabro. Acqua impraticabile in particolare dal quartiere Pennello in direzione Nord sia ieri che oggi ed anche a Bivona, mentre stamane segnalazioni di mare sporco arrivano anche da Pizzo ed in particolare dalla zona c.d. “Stadio” e dalla spiaggia non lontano dall’istituto Nautico. Non migliore la situazione neanche lungo le spiagge al confine fra i territori comunali di Vibo Valentia e Briatico.



Cumuli di spazzatura non raccolta, invece, in località Colamaio a Pizzo e dinanzi alle immagini dei rifiuti che girano su social, il commissario straordinario di Pizzo, Antonio Reppucci, ha dichiarato: “Come Comune mi vergogno. Non abbiamo la possibilità di controlli capillari e dobbiamo fare di più per questa città. Però i cittadini, quelli più a digiuno di norme e principi etici sulla convivenza civile, devono darsi una regolata altrimenti affondiamo sempre più nella barbarie ambientale. Cosa lasceremo a figli e nipoti, sono ripassati unni, vandali e visigoti? E’ un problema culturale e il livello di civiltà va assolutamente alzato”. [Guarda le foto in basso]