Appuntamento a “Villa Vittoria” per una serata speciale organizzata dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Passeggiata fra la natura per scoprire i suoni del bosco ed osservare le stelle

In continuità con quanto avvenuto negli scorsi anni, il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Roma ha organizzato l’evento nazionale “Notte Bianca della Biodiversità”, la manifestazione dedicata alla scoperta delle Riserve Naturali e delle specie animali notturne all’interno dei 28 Reparti Carabinieri Biodiversità con un’apertura straordinaria in orario serale. Per la provincia di Vibo Valentia, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Mongiana ha previsto l’apertura della Riserva Naturale Biogenetica “Cropani Micone” dove, adottando le prescrizioni anti Covid-19, è stato organizzato l’evento secondo un apposito programma.



Via libera, dunque, a una tranquilla passeggiata in una Riserva in orario serale, il tutto per scoprire, capire, orientarsi come gli esseri viventi che si muovono di notte. Senza le luci e i rumori della nostra quotidianità, al via la scoperta di un universo infinitamente vario: infinitamente piccolo fatto di insetti, piccole e invisibili presenze, animali della notte, e infinitamente grande che ci sovrasta, alzando gli occhi al cielo, verso le magiche e variabili mappe del sistema solare.



Apposite guide spiegheranno come orientarci, riconoscere le principali stelle visibili a occhio nudo, le 88 costellazioni, le 12 dello Zodiaco (zodiakòs in greco antico significa “strada degli animali”), i pianeti e tutte le sfumature della nostra Via Lattea.



Programma: ore 21.00 accoglienza dei partecipanti all’ingresso del centro visite Villa Vittoria

ore 21.30 nella foresta lungo il fiume Allaro, per ascoltare i suoni del bosco e capire come si orientano gli animali di notte, individuare piante e animali al buio

ore 22.00 alla ricerca di presenze

ore 23.00 “Occhi al Cielo”: osservazione delle costellazioni

ore 24.00 fine attività con messaggio finale



