Un appassionato locale cattura tre esemplari delle due specie del peso di 8 e 10 chilogrammi

Catture “record” nel mare di Tropea nei giorni scorsi. Un appassionato di pesca a traina, Antonio Vallone, spintosi al largo della “Perla del Tirreno con la sua imbarcazione, ha infatti pescato tre esemplari di considerevole dimensione.

Il pescatore tropeano è infatti riuscito a pescare con la sua canna due dentici di 8 chilogrammi (foto in basso) ciascuno e una ricciola, nota tra i pescatori come la “Regina del mare”, del peso di oltre 10 chilogrammi. Una bella soddisfazione per Vallone, una notizia che conferma la ricchezza del mare vibonese e la sua eccezionale biodiversità. Dato rafforzato anche dagli avvistamenti di cetacei che si sono susseguiti nelle scorse settimane nello stesso specchio di mare.

