Giuramento dinanzi al sindaco del corpo che fa parte dell’associazione nazionale di volontariato

Ha giurato di fronte al sindaco il nuovo corpo di guardie eco-zoofile di Zungri. Afferenti all’associazione nazionale di volontariato A.n.p.a.n.a. G.e.p.a. Onlus, il nuovo nucleo operativo a Zungri e Cessaniti conta due sedi nei rispettivi comuni, diversi mezzi di terra e circa venti elementi guidati dal comandante provinciale Diego Crocié e dal vice comandante Emanuele Cullari.

Particolarmente apprezzate per la loro efficacia contro gli incendi boschivi (prevenzione e spegnimento), le guardie eco-zoofile intervengono su una grande quantità di situazioni che coinvolgono il patrimonio ambientale e quello animale:

randagismo, maltrattamento degli animali (sia domestici, sia selvatici, sia di allevamento), abbattimento abusivo di alberi, controllo di attività ittiche e venatorie, contrasto al bracconaggio, pronto soccorso per animali selvatici feriti o in difficoltà, monitoraggio e controllo di sversamenti di sostanze inquinanti nell’ambiente, rilevamento di reati contro l’ambiente, monitoraggio e segnalazione fenomeni di dissesto idrogeologico. Le guardie eco-zoofile sono riconosciute dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Ambiente e, a seconda del grado di specializzazione e di potenziamento dei nuclei operativi, hanno poteri di polizia giudiziaria in grado di intervenire con controlli e contravvenzioni in materie ambientali e di protezione animali. In alcuni casi i loro ufficiali possono conseguire il porto d’armi ed essere armati durante il servizio. Le guardie eco-zoofile A.n.p.a.n.a. G.e.p.a. di Zungri possono agire in affiancamento alle forze dell’ordine e svolgono anche la funzione di protezione civile.