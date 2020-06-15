L’associazione intitolata al compianto procuratore di Vibo presenterà il riconoscimento e la propria mission nel corso di un’iniziativa nell’anfiteatro del porto di Tropea

Verrà presentata ufficialmente lunedì 29 giugno, alle ore 19 nell’anfiteatro del porto di Tropea, l’edizione 2020 del premio “Mare pulito Bruno Giordano”, il riconoscimento che premia le buone pratiche ambientali messe in atto da amministrazioni ed enti pubblici istituito dall’omonima associazione intitolata al compianto magistrato, già procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, e guidata dalla moglie Francesca Mirabelli.



Nell’occasione, l’associazione debutterà pubblicamente con un convegno in cui verrà illustrata la sua mission. Su tutto la tutela dell’ambiente, con particolare attenzione ai corsi d’acqua e al mare, con l’obiettivo di un coinvolgimento diretto dei comuni costieri e, in particolare, di quelli che hanno dimostrato con i fatti particolare sensibilità per la natura. Un fronte sempre aperto, del resto, quello dell’aggressione all’ambiente, in tutta la Calabria e nel Vibonese, come testimoniato anche dalle frequenti e approfondite inchieste giornalistiche condotte sul campo dal nostro network. [Continua]

Il convegno sarà un’occasione di confronto e di raccolta dei contributi che ogni partecipante vorrà offrire. Ai lavori parteciperanno le rappresentanze dei comuni calabresi Bandiera Blu 2020: Sellia Marina e Soverato (Cz), Praia a Mare, Roseto Capo Spulico, San Nicola Arcella, Tortora, Trebisacce e Villapiana (Cs), Roccella Jonica e Siderno (Rc), Cirò Marina e Melissa (Kr) e, naturalmente Tropea. Previsti gli interventi di Camillo Falvo, procuratore della Repubblica di Vibo, del prefetto Francesco Zito, del presidente della Regione Jole Santelli, del sindaco di Tropea Nino Macrì, del presidente di Unioncamere Calabria Klaus Algieri, di un rappresentante dell’Arpacal, dei soci e del presidente dell’associazione promotrice, Francesca Mirabelli. Il convegno e il premio godranno del patrocinio del Comune di Tropea (già premiato lo scorso anno), della Regione Calabria e dell’Arpacal, nonché della collaborazione della società Porto di Tropea Spa e del network LaC con le testate LaC News24 e LaC Tv. La targa del premio Mare pulito Bruno Giordano sarà realizzata dall’orafo Santino Naccarato mentre l’intrattenimento nel corso del convegno sarà a cura di LaboArt Tropea.