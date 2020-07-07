L’assessore comunale all’Ambiente sottolinea poi i gravi ritardi dell’impresa appaltatrice nella pulizia delle spiagge, nello spazzamento e nel decespugliamento delle vie cittadine

Ci tiene a fare delle precisazioni, l’assessore comunale all’Ambiente Vincenzo Bruni a seguito di quanto accaduto questa mattina con un momento di tensione nei rapporti con il personale della ditta che espleta il servizio di raccolta rifiuti in città. “Il sottoscritto – dichiara Bruni – espleta il mandato assessorile nel difficile settore Ambiente del comune capoluogo improntandolo al continuo ascolto delle esigenze di tutti i cittadini vibonesi attraverso un confronto al quale non mi sono mai, responsabilmente, sottratto. Su questa linea di condotta si sono tenuti alcuni incontri con i lavoratori del servizio urbano di raccolta che, insieme al loro rappresentante sindacale, sono stati da me e dal sindaco ricevuti anche senza alcun preventivo appuntamento, con spirito di servizio e solidarietà, nei limiti della competenza dell’amministrazione comunale, verso i loro disagi. L’episodio di stamattina, però, ha messo in evidenza che tale predisposizione all’ascolto ed al confronto, evidentemente, è stato frainteso con la possibilità e capacità risolutoria delle loro lamentele e dei loro disagi da parte del sottoscritto, travisando i limiti della competenza in materia dell’amministrazione comunale, sia essa parte politica che parte gestionale, che terminano nell’inserimento della clausola sociale legalmente prevista.

Nei loro confronti ma anche dei cittadini, è doveroso chiarire che sebbene gli operatori ecologici svolgano il loro servizio in favore della pulizia della città, gli stessi non sono a servizio dell’ente ma al servizio della ditta appaltatrice del servizio, l’unica e la sola a cui rivolgere le loro rimostranze – sottolinea Bruni – e l’unica e la sola che possa attuare, nella sua discrezionalità, eventuali misure risolutive. Quella stessa ditta cui è demandato il compito, in virtù del maggior monte ore previsto nel nuovo capitolato, di migliorare la qualità del servizio e nei cui confronti, però, l’amministrazione e questo assessorato che è a servizio dei cittadini, sta riscontrando sotto molti aspetti gravi ritardi – dalla pulizia e manutenzione e dotazione delle spiagge allo spazzamento ed al decespugliamento e diserbo delle vie cittadine – che vanno al di là delle problematiche di conferimento agli impianti e per le quali sono già stati adottati atti di indirizzo agli uffici per stimolare la stessa ad un più puntuale ed efficiente servizio, nel rispetto del capitolato speciale d’appalto”.



