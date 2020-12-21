Il sindacalista invita il Comune e la società Ecocar a continuare nell’opera di risanamento

Soddisfazione per l’intervento di pulizia che la società Ecocar ha eseguito oggi a Bivona. E’ quanto esprime il sindacalista Giovanni Patania, del coordinamento provinciale vibonese di Confasila. “Finalmente e dopo quasi un mese di continue segnalazioni, Bivona comincia a cambiare aspetto. Pertanto, visti i graditi risultati, insieme ad altri increduli cittadini gradiremmo che la pulizia con taglio dell’erba e dello spazzamento continuasse nel resto della frazione”. Per sapere se l’intera Bivona verrà ripulita da cima a fondo, non resta che attendere.



