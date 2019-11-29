Manifestazioni in tutto il mondo in adesione al movimento giovanile che lotta contro i cambiamenti climatici ispirato dall'attivista svedese Greta Thunberg

Anche Vibo Valentia dice la sua in occasione dello sciopero globale per il clima. Gli studenti degli istituti superiori cittadini sono infatti scesi in piazza in favore del movimento giovanile che lotta contro i cambiamenti climatici ispirato dall’attivista svedese Greta Thunberg. Una manifestazione, quella odierna, che si svolge in tutto il mondo. Si tratta del quarto appuntamento a cui non mancano quindi gli studenti di Vibo Valentia che stanno organizzando un corteo per sfilare lungo le principali vie della città.



Nella scorsa Climate Action Week, tra il 20 e il 27 settembre scorsi, hanno scioperato più di 7,5 milioni di ragazzi in oltre 130 paesi in tutto il mondo. Questa volta i promotori dello sciopero in Italia hanno fatto un appello anche all’ormai famoso movimento delle sardine: “Siamo convinti che obiettivi per cui entrambi lottiamo siano complementari e spesso coincidano”. La manifestazione a Vibo Valentia è ancora in corso e parte da piazza municipio.