Le videocamere consentono alla polizia municipale di scoprire gli autori dell’abbandono indiscriminato di spazzatura nel comprensorio di Capo Vaticano

“Allo scopo di fronteggiare l’emergenza rifiuti, che interessa anche il territorio di Ricadi, il Comune sta svolgendo da alcuni giorni attività sia preventive che repressive. Per rendere più incisivo il contrasto ai contravventori e quindi all’accumulo di mini discariche e aumento di frazione indifferenziata, nella settimana scorsa sono stati installati dispositivi foto e video di controllo in punti critici del territorio. Tali apparecchi hanno permesso alla polizia municipale di identificare otto autori di infrazioni al regolamento comunale rifiuti e di comminare loro le sanzioni previste per l’abbandono di rifiuti sul suolo pubblico. L’installazione di videocamere e fotocamere continuerà in questi giorni in modo da creare un deterrente alla commissione di future infrazioni”.



E’ quanto rende noto il commissario prefettizio del Comune di Ricadi, Manuela Romanò, la quale fa anche sapere che con determina n. 88 il “responsabile dell’Area tecnica ha applicato una penale alla ditta affidataria del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani a causa di una parziale, mancata raccolta di frazioni differenziate in alcune strutture turistiche nei giorni 16, 17 e 18 luglio. La ditta stessa è stata altresì invitata a rimuovere la discarica creatasi, appena due giorni dopo la pulizia straordinaria dell’area, ai bordi del parcheggio della spiaggia di Grotticelle. La polizia municipale, con la collaborazione dei dipendenti della ditta, sta indagando per risalire ai titolari dei rifiuti abbandonati su suddetto sito al fine di sanzionarli.

Considerato che la situazione del conferimento rifiuti resta critica in tutta la regione, e considerato anche che con il mese di agosto le presenze turistiche sono destinate ad aumentare, si ricorda che l’unico modo per prevenire l’emergenza rifiuti è quella di differenziare correttamente e nel maggiore percentuale possibile. Titolari di esercizi commerciali, operatori turistici, visitatori e residenti dovranno collaborare fra loro e con l’amministrazione comunale allo scopo di eseguire alla lettera quanto previsto nel calendario di raccolta. Ciò considerando che nel mese entrante saranno intensificati i controlli di polizia municipale e le attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali”.