Il sacchetto abbandonato a ridosso del muro dell’ex Cinema Valentini - da noi segnalato nella giornata di ieri - è stato aperto e si è risaliti al proprietario. Il sindaco: «Sanzionato due volte»

È stato individuato, e multato, il responsabile dell’abbandono di un sacchetto contenente rifiuti sanitari in via Gregorio D’Alessandria, in pieno centro a Vibo Valentia. Dell’episodio d’inciviltà ci siamo occupati ieri pubblicando la notizia del ritrovamento di un sacchetto giallo, recante la scritta “rifiuti sanitari pericolosi” lasciato a ridosso del muro dell’edificio dell’ex Cinema Valentini. A seguito della nostra segnalazione, sul posto si sono recati gli operatori della ditta di raccolta dei rifiuti che, affiancati da personale della Polizia municipale, hanno provveduto ad aprire il sacchetto – contenente rifiuti speciali sanitari – risalendo al responsabile. «Abbiamo beccato per la seconda volta un “professionista” – ha commentato il sindaco Maria Limardo – che ha pensato bene di disfarsi dei suoi rifiuti speciali semplicemente abbandonandoli nei pressi del Cinema Valentini. Naturalmente è stato pesantemente multato sia la prima che la seconda volta».