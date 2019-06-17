Giornata di sensibilizzazione ambientale grazie a Comune, Pro Loco e Wwf. Raccolti trecento chili di rifiuti e bonificate intere aree in tre diverse località

Decine di pettorine bianche nella giornata di domenica hanno dato vita nel territorio comunale di Drapia alla giornata di sensibilizzazione ambientale “RipuliAmo il nostro territorio”. L’evento, patrocinato dal Comune, è stato organizzato dalla locale Pro Loco in collaborazione con il Wwf Young e il Wwf di Vibo Valentia. Gli interventi di pulizia sono stati effettuati in località Torre Galli, in località Sant’Angelo e nei pressi della costruenda Cittadella di Padre Pio. I volontari sono riusciti, di fatto, a bonificare le aree nelle quali erano presenti vere e proprie discariche abusive a cielo aperto, avendo cura di separare, e quindi differenziare, i rifiuti raccolti. Il risultato è stato il recupero di oltre 300 chili di rifiuti di ogni genere: dalle bottiglie di vetro ai rifiuti plastici sino addirittura a due poltrone con relativa imbottitura. “Una iniziativa lodevole” ha dichiarato Domenico Aiello, componente del coordinamento nazionale del Wwf Young: “il Wwf è sempre pronto a sostenere ogni azione volta a sensibilizzare i cittadini al rispetto per l’ambiente e auspica che eventi del genere si diffondano sempre di più perché la repressione, sebbene necessaria, non potrà mai da sola portare ad un definitivo cambiamento”. La medesima soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Alessandro Porcelli e dal presidente della Pro Loco Antonio Furchí. Le pettorine bianche drapiesi continueranno a scovare e ripulire altre aree degradate del territorio.