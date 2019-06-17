Decine di pettorine bianche nella giornata di domenica hanno dato vita nel territorio comunale di Drapia alla giornata di sensibilizzazione ambientale “RipuliAmo il nostro territorio”. L’evento, patrocinato dal Comune, è stato organizzato dalla locale Pro Loco in collaborazione con il Wwf Young e il Wwf di Vibo Valentia. Gli interventi di pulizia sono stati effettuati in località Torre Galli, in località Sant’Angelo e nei pressi della costruenda Cittadella di Padre Pio. I volontari sono riusciti, di fatto, a bonificare le aree nelle quali erano presenti vere e proprie discariche abusive a cielo aperto, avendo cura di separare, e quindi differenziare, i rifiuti raccolti. Il risultato è stato il recupero di oltre 300 chili di rifiuti di ogni genere: dalle bottiglie di vetro ai rifiuti plastici sino addirittura a due poltrone con relativa imbottitura. “Una iniziativa lodevole” ha dichiarato Domenico Aiello, componente del coordinamento nazionale del Wwf Young: “il Wwf è sempre pronto a sostenere ogni azione volta a sensibilizzare i cittadini al rispetto per l’ambiente e auspica che eventi del genere si diffondano sempre di più perché la repressione, sebbene necessaria, non potrà mai da sola portare ad un definitivo cambiamento”. La medesima soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Alessandro Porcelli e dal presidente della Pro Loco Antonio Furchí. Le pettorine bianche drapiesi continueranno a scovare e ripulire altre aree degradate del territorio. 

 