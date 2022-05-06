“Spettacolo” indecoroso all’ingresso della popolosa frazione ed a ridosso di diverse attività commerciali

Disagi e disappunto a Vibo Marina in via Senatore Parodi. Uno “spettacolo” non nuovo da queste parti al quale i cittadini non vogliono e non possono rassegnarsi. Siamo all’ingresso di Vibo Marina e le foto “parlano” da sole: fogna saltata e sul fetore insopportabile (che le immagini non riescono a trasmettere) occorre fidarsi. E vi possiamo assicurare che il tanfo è davvero insopportabile. Il tutto avviene – oltre che all’ingresso del paese – nelle vicinanze di diverse attività commerciali, anche di generi alimentari, fra il malcontento di residenti e passanti. Situazioni inconcepibili che però fanno ben comprendere quanta strada ci sia ancora da fare per adeguare Vibo Valentia agli altri capoluoghi di provincia. Chi di competenza è pregato di intervenire. Ed al più presto anche.



AGGIORNAMENTO: dal Comune di Vibo si è intervenuti intorno alle ore 22 per la riparazione della fogna e per lavare la griglia.