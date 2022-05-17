L’iniziativa è promossa dall'associazione "Vivi Serra San Bruno" per riscoprire le cascate più alte della Calabria

L’associazione “Vivi Serra San Bruno”, in collaborazione con il Parco naturale regionale delle Serre ed il Comune di Serra ha organizzato una passeggiata alla scoperta della “Cascata del Marmarico”. L’evento è previsto per domenica 22 maggio. Il raduno sarà alle ore 8.00 nell’area di sosta dell’Eni Station sp110 di Serra San Bruno. Lì ci si potrà registrare per poi spostarsi con le auto sino a Ferdinandea. Proprio a partire da questa zona inizierà l’escursione verso le cascate del Marmarico, le più alte della Calabria e dell’Appennino meridionale (114 metri d’altezza).