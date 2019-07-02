Le spiagge più rinomate del litorale briaticese tornano vivibili grazie all’impegno dei giovani volontari dell'Associazione dei commercianti e liberi professionisti

Pulizie straordinarie a Briatico grazie al sinergico lavoro di cittadini e associazioni. Un modo per far rifiorire la città del mare e attirare quel turismo che negli ultimi anni è troppo spesso mancato. Armati di sacchi, rastrelli e tanta buona volontà, alcuni giovani dell’Associazione dei commercianti e liberi professionisti si sono adoperati per ridare decoro ad un tratto di spiaggia del litorale briaticese. Come si ricorderà, inoltre, il sodalizio aveva stipulato un’apposita convenzione con la terna commissariale alla guida del Comune per la gestione delle aiuole dislocate nei centri all’ingresso di Briatico, sul lungomare e nella discesa di via Marina. E non solo. Mossi dalla volontà di valorizzare il proprio paese, un altro gruppo di ragazzi appassionati di pesca, dietro autorizzazione dei commissari, ha ripristinato la rampa di accesso alla spiaggia nella zona della Rocchetta. Ripulite e sistemate le aree davanti la torretta e i cosiddetti “Scogli di l’omini”. Le attività concretizzate nell’interesse collettivo sono state molto apprezzate da cittadini e villeggianti.

