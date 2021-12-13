Saranno utilizzati, al riguardo, 30 volontari di Arcicaccia e Federcaccia. Vardaro: «Accordo fondamentale per garantire l’efficace presidio del territorio»

Vengono incentivati i controlli sulla caccia. A rafforzare la vigilanza sul territorio, da oggi collaboreranno con l’Ambito di settore Vibo Valentia 2 circa 30 volontari. Si tratta delle guardie venatorie dell’Arcicaccia e della Federcaccia, associazioni che di recente hanno sottoscritto con l’Atc VV2 un’apposita convenzione al riguardo. L’accordo prevede che l’Ambito di settore Vibonese, sulla base di risorse stanziate dalla Regione Calabria, provveda ad incrementare l’attività di controllo sui territori ricadenti nei 25 Comuni di competenza. Il documento, tra l’altro, stabilisce rapporti, compiti e responsabilità, oltre a garantire un riconoscimento economico, calcolato sulla base dei servizi svolti. [Continua in basso]

Come sottolinea oggi il presidente dell’Atc VV2 Cristian Vardaro, «la collaborazione dei volontari è fondamentale per garantire un efficace presidio del territorio e favorire il regolare svolgimento di queste attività. Il Comitato – prosegue la guida della realtà di zona – ha ritenuto di dover implementare i controlli sul territorio di competenza, finalizzati alla protezione della fauna selvatica, alla repressione della caccia di frodo e alla salvaguardia dell’ambiente». In base alla convenzione appena stipulata, i volontari dell’Arcicaccia e della Federcaccia potranno accertare eventuali violazioni amministrative e emettere anche le relative sanzioni. Al fine di svolgere al meglio tale attività, la Regione Calabria fornirà loro un apposito tesserino di riconoscimento, promovendo nel contempo nei loro confronti una serie di attività di formazione e aggiornamento.